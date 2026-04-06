Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Yeni Yol ve Altyapı Çalışmaları

06.04.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VASKİ, çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol için altyapı çalışmaları başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol güzergahında alt yapı çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafik yükünün azaltılması amacıyla alternatif yol çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu Caddesi'ndeki Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin trafik yoğunluğunu düşürmek için çevre yoluna bağlantılı 30 metrelik yeni yol açılıyor.

VASKİ ekipleri de söz konusu yolda alt yapı faaliyetlerini yürütüyor. Bölgede yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmayla bölgenin atık su alt yapısının güçlendirilmesi, kapasitenin artırılması ve ilerleyen süreçte yaşanabilecek olası alt yapı sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Belediye, Güncel, Ulaşım, Çevre, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 15:50:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.