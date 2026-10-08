Van Erciş\'te coğrafi işaretli Erciş karası üzümünde Bayramlı\'da hasat başladı

Van'ın Erciş ilçesinde kökleri yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan ve coğrafi işaretle tescillenen endemik "Erciş karası"nda hasat başladı.

İnce kabuğu, kendine özgü aroması ve kara rengiyle dikkati çeken Erciş üzümü, binlerce yıllık üretim geleneğiyle ilçenin tarımsal ve kültürel mirasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve son yıllarda üretim alanlarının artırılması için çalışmalar yürütülen "Erciş karası"nda, yeni sezonun ilk hasadı Bayramlı Mahallesi'ndeki bağlarda yapılıyor.

Bağlarda hummalı çalışma yürüten üreticiler, özenle topladıkları coğrafi işaretli salkımları kasalara yerleştirerek çevre il ve ilçelere, ayrıca İran ve Irak'a göndermeye hazırlanıyor.

"Üreticilere verilen desteklerle yeni bağlar oluşturuldu"

Üzüm üreticisi ve ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özdek, AA muhabirine, Erciş üzümünün yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1500 dekar alanda 3 bin ton üzüm üretiminin yapıldığını belirten Özdek, şunları kaydetti:

"Erciş üzümü ağırlıklı olarak sofralık tüketiliyor. Üzüm sirkesi, şırası, pestil ve köme olarak da satışı yapılıyor. Bölgede yaklaşık 2 bin aile üzüm üretimini sürdürüyor. Erciş üzümü bölgemiz açısından hem ekonomik hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahip. Son yıllarda üzüm üretiminin azalması üzerine bağ alanlarının artırılması amacıyla çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 4 yıldır Erciş Kaymakamlığı, Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla ilçemize 1,5 milyon Erciş üzümü çeliği dağıtıldı. Üreticilere verilen desteklerle yeni bağlar oluşturuldu."

"İyi bir verim bekliyoruz"

Üretici İlhami Demir de "Bağcılıkla uğraşıyorum. Bizim üzümümüz endemik bir üzümdür. Aroması yüksek olan bir üzümdür. Gerçekten bu üzüme sahip çıkmalıyız. Üzümümüz bu sene yağışların bol olmasından dolayı yüksek rekolte verdi. İyi bir verim bekliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bu üzüm her yerde yetişmiyor. Endemik olduğu için ilçemize özgü." dedi.

"Babadan, dededen kalan mirası sürdürüyoruz"

Çiftçi Mehmet Demir ise Erciş üzümünün üretimini üçüncü nesil üretici olarak sürdürdüğünü söyledi.

Demir, "Bu üzümün genç çiftçisiyim, üçüncü nesil üretici olarak bu işi devam ettiriyoruz. Bu üzümü gerçekten babadan, dededen kalan bir miras olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Üzümü satarak, ailemizin geçimini sağlıyoruz." diye konuştu.

Üreticilerle bir araya gelen Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik de endemik üzüm hasadının hayırlı olmasını diledi.