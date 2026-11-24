Van'ın Erciş ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktor ve hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine evlilik raporu almak için başvuran Ö.İ. ve M.İ, raporun geç verildiğini öne sürerek duruma tepki göstermiş, çıkan tartışmada doktor M.E. ve hemşire F.G'yi darbetmişti.