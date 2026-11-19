Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un 1890'da yaptığı "Çiçek Açan Kestane Ağaçları" tablosu, ABD'de düzenlenen müzayedede 190,4 milyon dolara satılarak sanatçının açık artırmada satılan en pahalı eseri oldu.

ABD basınındaki haberlere göre, Van Gogh'un 1890'da, ölümünden önceki son iki ay içinde yaptığı tablo, New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.

Sanatçının "Çiçek Açan Kestane Ağaçları" tablosu 190,4 milyon dolara alıcı buldu.

Tablo, 2022'de 117,2 milyon dolara satılan eserine ait önceki müzayede rekorunu geride bırakarak, sanatçının açık artırmada satılan en pahalı eseri olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan satış, tablonun önceki sahipleri Alman Fischer ailesinin mirasçılarının eserin iadesi için yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ardından gerçekleşti.

Fischer ailesi, Nazi Almanyası döneminin ekonomik baskıları nedeniyle eseri 1936'da satmak zorunda kaldıklarını iddia ederken, Sotheby's ise satışın adil koşullarda yapıldığını savundu.

Sotheby's, müzayededen saatler önce esere ilişkin mülkiyet anlaşmazlığının çözüldüğünü duyurdu.