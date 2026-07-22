Van Gölü'nde Öğrenciler Dalış Yaparak Su Altını Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde Öğrenciler Dalış Yaparak Su Altını Keşfetti

22.07.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adilcevaz'daki lise öğrencileri, dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'nün derinliklerini keşfetti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde lise öğrencileri, dalgıçlar eşliğinde gerçekleştirdikleri dalışlarla Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri, yapı kalıntılarını ve inci kefallerini görme imkanı buldu.

Yukarı Deniz Derneğince 11. ve 12. sınıflarda eğitim gören 275 öğrenciye Van Gölü'nün güzelliklerinin tanıtılması amacıyla "Su Altı Dalış ve Su Sporları Eğitim Projesi" hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Bitlis Valiliği ve Adilcevaz Kaymakamlığının koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında tanıtım dalışlarına başlandı.

Adilcevaz Dalış Okulunda verilen eğitimlerin ilk etabına katılan 25 öğrenci, uzman dalgıçların gözetiminde Van Gölü'nde eğitim dalışı yaptı.

Gölün derinliklerindeki tarihi yapı kalıntılarını, mikrobiyalitleri (dikit) ve inci kefallerini yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, dalgıçlar eşliğinde gölde kanoyla tur attı.

İlk kez dalış deneyimi yaşayan öğrenciler, su altındaki ekosisteme ve doğal güzelliklere tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

"Öğrencilerimize bu yaz farklı bir olanak sağlayacağız"

Yukarı Deniz Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında Adilcevaz Dalış Okulunda dalış sezonunu başlattıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri projeyle 275 öğrenciye tanıtım dalışı yaptırmayı hedeflediklerini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme ve kano eğitimi de veriyoruz. Özellikle yaz sezonunda öğrencilerimizin suyla buluşturulması için çok farklı bir proje ortaya koyduk. Dernek olarak öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, sporu ve suyu sevdirip bu işi su sporlarıyla da perçinlemek istedik."

Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerinden de öğrencilerin geldiğini anlatan Birol, "Tüm öğrencilerimiz bizim için daha kıymetli. Bu nedenle onlara değer veriyoruz. Tanıtım dalışlarımız başladı. Öğrencilerimize bu yaz farklı bir olanak sağlayacağız. Okulumuzu farklı bir hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Eğitim dalışlarıyla öğrencileri mikrobiyalitlerin bulunduğu alanlara indirdiklerini anlatan Birol, "Bazen rastladığımız inci kefalleri etrafımızda dönüyor. Öğrencilerimize su altında farklı bir yaşamın olduğunu gösteriyoruz. İnci kefallerini, suyun altındaki farklı materyalleri ve mikrobiyalit çeşitlerini görüyorlar. Projemize desteklerinden dolayı Kaymakamımız Nurhalil Özçelik'e, Valimiz Ahmet Karakaya'ya ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Birol, gizemlerle dolu olan Van Gölü havzasında 2016'da Rus batığını keşfettiklerini, Adilcevaz Kalesi'nin bir kısmının da su altında olduğunu ifade etti.

"Suyun altında çok farklı bir dünya olduğunu öğrendim"

Dalış yapan öğrencilerden Serhat Bostancı ise yıllardır Van Gölü'nde yüzdüklerini ama ilk defa böyle bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Bostancı, "Suyun altında farklı bir hayat olduğunu anladım. Bu da benim için farklı bir deneyim oldu." dedi.

Öğrencilerden Ahmet Eren Akdeniz de dalış yapmayı ve yüzmeyi öğrendiğini belirterek, "Suyun altında çok farklı bir dünya olduğunu, küçük canlılar ve bitkilerin yaşadığını öğrendim. Suyun altında kalenin bir kısmını, mikrobiyalitleri ilk defa gördüm. Buna tanık olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Van Gölü, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Öğrenciler Dalış Yaparak Su Altını Keşfetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:21
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:48:24. #7.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Öğrenciler Dalış Yaparak Su Altını Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.