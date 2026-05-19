Van Gölü'ne 9 Milyar Liralık Çevre Yatırımı

Van'ın Tuşba ilçesinde "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İlçedeki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde düzenlenen programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van Gölü'nün korunması için önemli adımların atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin ülke için tarihi bir adım olduğunu ifade eden Demiralp, "Sadece atık yönetimi hamlesi olarak değil kaynak koruma ve yaşam felsefesi olarak başlayan hareket, Sayın Hanımefendi'nin şahsi gayretli ve küresel ölçekteki liderliği sayesinde sınırları aşmıştır. Birleşmiş Milletlerin kararıyla da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmiştir." dedi.

Türkiye'nin başlattığı bu kıvılcımın dünyanın her yerine dağıldığını vurgulayan Demiralp, "Sayın Bakan'ımız Murat Kurum'un talimatlarıyla bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ülkemizin yeni çevre politikalarının belirlenmesinde ve gelişmesinde etkili olmuştur. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün sıfır atık sistemine kazandırdığı güçlü mevzuat yapısı ve entegre atık yönetimi stratejileri sayesinde şehirlerimiz çok daha çevreci bir yapıya kavuşurken bu sürecin lokomotiflerinden biri olan Türkiye Çevre Ajansımız depozito yönetim sistemi ve yenilikçi geri kazanım projeleri ile atığın bir çöp değil döngüsel ekonominin değerli bir hammaddesi olduğu gerçeğini sahaya yansıtmaktadır." diye konuştu.

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında gölün geleceğini kurtaracak önemli adımların atıldığını belirten Demiralp, bakanlıkların hepsinin Van'a çok ciddi yatırımlar yaptığını, bunları da süreç içinde gördüklerini anlattı.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin kirlilik baskısını kökten durdurduğunu, Van Gölü'nün kıyı şeridini balçıktan arındıracak dip çamuru temizleme faaliyetlerini titizlikle yürüttüklerini söyleyen Demiralp, "Sadece suyumuzu değil toprağımızı da koruma altına alarak hayata geçirmiş olduğumuz Van Entegre Katı Atık Tesisi ile atığı bertaraf ediyoruz. Bölgedeki vahşi depolama alanlarını da ıslah ederek geri kazanılan metan gazından enerji üretiyor, atığı çevreci bir kaynağa dönüştürüyoruz. Birçok projeyi içinde bulunduran bu bütünleşik vizyonla Van Gölü'nü yaşayan bir miras olarak geleceğe tertemiz şekilde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Demiralp, "196 devlet başkanının kasım ayında ziyaret edeceği konferans, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak. Bakanlık olarak bununla ilgili çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz. İklim krizi ile mücadelede sadece taraf olan değil çözüm üreten bir ülke olarak sıfır atık vizyonumuz ve döngüsel ekonomideki başarılarımız, bizim COP31 sürecindeki en güçlü argümanlarımız olacak." diye konuştu.

"Şu ana kadar yaklaşık 9 milyar liraya yakın yatırım yapılmış oldu"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Van Gölü'nün sadece Van'a, bölgeye ve Türkiye'ye değil, dünyaya ait bir güzellik olduğunu belirtti.

Van Gölü'nün kentin tarihinde, kültüründe, geçmişinde, bugününde ve geleceğinde önemli bir yer edindiğinin altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde büyük yatırımlar yapıldı. Şu ana kadar yaklaşık 9 milyar liraya yakın yatırım yapılmış oldu. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, yeni sahil yolu, bin dönüm rekreasyon alanı, dip çamuru temizliği ve ilçelerde yaptığımız atık su arıtma tesisleri. Burası kapalı bir havza olduğu için ilçelerdeki arıtma tesislerinin de yapılması gerekiyordu. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da Türkiye'nin en önemli yaşam alanlarından biri olan Van Gölü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2020 yılından bu yana çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında Van ve Bitlis illerini kapsayan havza genelinde gerçekleştirilen alan incelemesini şu an itibarıyla tamamladıklarını anlatan Ağırbaş, "Van Gölü Havzası'nda ölçülebilir ve sonuç üreten yatırımlar hayata geçirilmiştir. Van Gölü ve çevresine yapılan yatırımlar sonucunda Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur." dedi.

Temmuz ayında Van'da çalıştay düzenleyeceklerini dile getiren Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim Kurulu ile üniversite seviyesine taşıdık. Van'da çok geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Çalıştayda, Van'ın ve Bitlis'in turizmini, kültürünü, sanatını, çevresini ve doğasını tartışacağız. Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık kültürel eylem planlarını, çevresel eylem planlarını ortaya koyacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bu çalışmaların takibini güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. 5-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Vakfımız tarafından yapılan ve 183 ülkenin katılacağı Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Sıfır Atık Forumu'nda da bakanlıklarımızın Van Gölü için yaptığı çalışmaları dünyaya iyi uygulama örnekleri olarak göstereceğiz. COP31, bu yıl Antalya'da yapılacak. O konferansta da ben yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak görev yapacağım."

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında birinci olduğunu hatırlatarak, Van Gölü'nün "Gökyüzünde birinci yeryüzünde bir inci" sloganının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü'nde yürütülen çalışmaların daha güçlü bir vizyonla ele aldıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, bakanlık yetkilileri, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.