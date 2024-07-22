Van Gürpınar'daki Mendereslerin Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Van'ın Gürpınar ilçesindeki menderesler, kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

İlçeye bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen menderesler, yazın da seyirlik manzara oluşturuyor.

Çiftçilerin biçtikten sonra bağ haline getirdiği otlar arasındaki menderesler, fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

Sağanakla beraber debisi yükselen menderesler, dron ile görüntülendi.