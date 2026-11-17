Van'ın Gevaş ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu, altyapı olumsuz etkilenmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gevaş ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ilk tespitlere göre ulaşım ve haberleşmede sorun bulunmadığını açıkladı. Uraloğlu, gelişmelerin kurumlarla koordineli takip edildiğini ve vatandaşlara geçmiş olsun dilediğini belirtti.
'ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.
Kaynak: DHA
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