Güncel

Van'ın yüksek kesimleri, mayıs ayında kışı yaşadı

VAN - Van'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Van'ın doğuşunda bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, dün gece başlayan ve bu gün öğlene kadar etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Öğlene kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Erek Dağı ile çevresi beyaza bürünürken hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi'ne gitmek isteyen bir sürücü yaklaşık 5 santime ulaşan kardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Yanındakiler aşağı inerek aracı itikleyip sürücü yoluna devam etti. Aracı itekeleyenler ise bir süre aracın peşinden koştular. Küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran bazı çobanlar ise kar yağışı altında hayvanlarını otlatırlar.