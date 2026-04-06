Van Valisi'nden AA'ya Kutlama Mesajı - Son Dakika
Van Valisi'nden AA'ya Kutlama Mesajı

06.04.2026 18:20
Vali Ozan Balcı, AA'nın 106. yılını kutlayarak, güvenilir haberciliğine dikkat çekti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balcı, mesajında, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, milletin bağımsızlık mücadelesini verdiği zorlu yıllarda, halkı doğru ve hızlı bilgiyle buluşturmak amacıyla Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Anadolu Ajansının, kuruluşundan bu yana milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıktığına, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yürüttüğüne işaret eden Balcı, "Milli Mücadele ruhuyla kurulup her daim halkın sesine kulak veren, doğrunun yanında olan bu kıymetli kurum, geçmişte olduğu gibi bugün de hem yurt içinde hem de yurt dışında güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle öncü rolünü sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

AA'nın, yüz yılı aşan tecrübe ve birikiminden ilham alarak kendini sürekli geliştirdiğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ulusal ve uluslararası basın için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yılında, ajansın kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyor, halen görevlerini sürdüren tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valisi'nden AA'ya Kutlama Mesajı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Van Valisi'nden AA'ya Kutlama Mesajı - Son Dakika
