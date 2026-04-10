Vance, İran'la Barış Görüşmelerine Hazır
10.04.2026 16:36
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la barış görüşmeleri için İslamabad'da güvenlik önlemleri alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında gerçekleştirilecek barış görüşmelerine katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da hareket etti. Vance, uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müzakereleri heyecanla bekliyoruz. Sürecin olumlu geçeceğini düşünüyorum. Eğer İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye ve uzatılan eli tutmaya isteklilerse bu önemli bir adım olur. Ancak bizi oyalamaya ya da süreci kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlarsa, müzakere heyetimizin bu duruma pek sıcak bakmayacağını görecekler" dedi.

Vance ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine oldukça net talimatlar verdiğini ve sürecin gidişatını hep birlikte göreceklerini ekledi.

İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri

ABD ve İran heyetlerinin bir araya gelmesi beklenen zirve öncesinde, İslamabad'da ana yollar dikenli tellerle bloke edildi, şehrin dört bir yanına güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Delegasyonların bir kısmının konaklayacağı Serena Otel çevresi tamamen geçişe kapatıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, şehri tepeden gören yürüyüş parkurları dahi halka kapatıldı.

Pakistan hükümeti, yaklaşık bir milyon nüfuslu başkenti zirveye hazırlamak amacıyla dün ve bugünü resmi tatil ilan etti. Pakistanlı makamlar, güvenlik gerekçesiyle görüşmelerin nerede yapılacağı da dahil olmak üzere detayları gizli tutuyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:57:38.
