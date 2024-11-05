Vance Oyunu Kullandı: 'Kazanmaya Bekliyoruz'

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ABD'deki başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, oyunu Ohio eyaletinde kullandı.

Vance, Cincinnati'de oy verme merkezinde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazanmayı bekliyoruz. Diğer taraftan kim kazanırsa kazansın, ülkenin diğer yarısı biraz hayal kırıklığına uğrayacak." dedi.

James David Vance, ABD'deki bölünmüşlüğün giderilmesi için iyi yönetimin gerektiğini belirtti.

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.