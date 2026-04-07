Vance: Savaş Yakında Sona Erecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump'ın söylediği gibi bu savaş çok yakında sona erecek." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'la Budapeşte'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Vance konuşmasında, Orban'ın liderliğini överek, enerji politikaları ve Batı değerleri konusunda Macaristan'ı örnek gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Orban arasındaki ilişkiye de değinen JD Vance, iki liderin birlikte önemli başarılara imza attığı değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında Brüksel'e de eleştiriler yönelten Vance, "Bu ziyaretle, özellikle de Macaristan halkını bastırmak için ellerinden geleni yapan Brüksel'deki bürokratlara bir mesaj vermek istedim." ifadesini kullandı.

Enerji politikaları konusunda Orban'ın yaklaşımını öven JD Vance, Macaristan Orban'ın liderliğinin "kıta için model olabileceğini" söyledi.

Vance, "Avrupa'nın başarılı olmasını istiyoruz. Avrupa'daki ailelerin evlerini ısıtabilecek ve güzel şeyler inşa edebilecek durumda olmasını istiyoruz. Avrupa'nın enerji açısından bağımsız ve hatta enerji açısından güçlü olmasını istiyoruz ama geçmişin başarısız politikalarını izlemeye devam ederse enerji güvenliği sağlanamaz." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, bu nedenle, Orban'ın daha iyi, müreffeh ve enerji güvenliği olan bir Avrupa'ya giden yolu çizmede "harika örnek" olduğunu savundu.

?"Macaristan'ı enerji açısından daha az bağımsız hale getirmeye çalışıyorlar"

Brüksel'deki bürokratların Macaristan ekonomisini yok etmeye çalıştıklarını savunan JD Vance, söz konusu bürokratların Macaristan'ı enerji açısından daha az bağımsız hale getirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

JD Vance, bürokratların Macar tüketiciler için maliyetleri artırmaya çalıştıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Bunların hepsini bu adamdan nefret ettikleri için yaptılar ama bence Macaristan halkının yapması gereken şey, kendilerine şu soruyu sormalarıdır: Kim Avrupa yanlısı ya da karşıtı, kim ABD yanlısı ya da karşıtı değil; kim sizin yanınızda? Kim Macaristan halkının yanında? Benim deneyimime göre, Macaristan'ın çıkarlarını son derece güçlü bir şekilde savunan birini gördüm. Bu seçim döneminde ona yardımcı olmak için buradayım."

Vance ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Orban'ı tehdit ettiğinden haberdar olmadığını öne sürdü.

"Başkan Trump'ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek"

JD Vance, ABD'nin İran'la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini belirterek "Halen yapmak istediğimiz bazı şeyler var. Örneğin, İran'ın silah üretme kapasitesi konusunda askeri olarak biraz daha çalışmak istediğimiz noktalar var ancak temelde, ABD'nin askeri hedefleri tamamlandı. Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump'ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Sonucun nasıl olacağının İranlılara bağlı olduğunu dile getiren JD Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten iki yol olduğunu düşünüyorum ve bunu biraz basitleştiriyorum ama bence birinci yol, İranlıların normal bir ülke olmaya karar vermesi, artık terörü finanse etmemesi, dünya ticaret ve değişim sisteminin bir parçası olmasıdır. Bu da ekonomik olarak onlar için çok daha iyi şeyler anlamına gelecek. Dünya barışı ve güvenliği için daha iyi olacak ve gezegenin dört bir yanındaki birçok insan için çok sayıda olumlu sonuç doğuracaktır. B seçeneği ise İranlıların müzakere masasına gelmemesi ve teröre, komşularını terörize etmeye bağlı kalmaya devam etmesidir. Sadece İsrail'i değil, elbette Arap komşularını da. Bu durumda, İran'daki ekonomik durum çok ama çok kötü olmaya devam edecek."