ABD'de Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek istediğini söyleyerek "(Trump) Bunun sonsuz bir savaş haline gelmesine izin vermeyecek." dedi.

Vance, Fox News'e verdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran konusunda Trump ile arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını söyleyen Vance, "(Trump, İran konusunda) Ne yapmaya karar verirse versin, tahminimce daha fazlasını isteyen, savaşın süresiz devam etmesini isteyen insanlar olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Vance, Trump'ın savaşı bitirmek konusunda kararlı olduğunu savunarak "Bunun sonsuz bir savaş haline gelmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

İran'la savaşın "10 ila 15 yıl değil, 2 yılı dahi geçmeyeceğini" söyleyen Vance, bölgede sonsuza kadar kalmayacaklarına dair verdikleri sözü yerine getireceklerini ve Trump'ın bu savaşı "ABD halkı için harika sonuçla bitireceğini" savundu.

Vance, İran'la savaşın siyasi sonuçları olduğunu ve yakıt fiyatlarında artışa neden olması gibi etkileri nedeniyle 3 Kasım'da yapılan ara seçim sonuçlarına yansımalarının görüldüğünü kaydetti.

Vance, Trump'ın Çin stratejisini savundu

Başkan Yardımcısı Vance, Çin ile ilişkiler konusunda yaptığı değerlendirmede, ABD'nin yerli üretime odaklanması ve Çin'in kontrol ettiği tedarik zincirlerine bağlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

"Çin'e karşı sert olmanın yolu pençelerini göstermek ve savaş başlatmak değil, ABD'nin yeniden sanayileşmesidir." diyen Vance, uzun yıllardır ABD'nin ekonomik ve endüstriyel politikalarının Çin'in kendilerine karşı güç kazanmasına yol açtığını iddia etti.

Trump'ın Çin stratejisinin, diplomatik etkileşim ile yerli üretimin genişletilmesi ve ABD'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirilmesini harmanladığını kaydeden Vance, ABD Başkanı'nın bu politikasının, ipleri ellerine almalarını sağladığını ve başarılı olduğunu savundu.

Havacılık iletişim altyapısının yenilenmesi için Kongre'ye kaynak sağlama çağrısı

Vance, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), 13 Kasım'da ülke genelinde uçuşları durdurmasına neden olan sorunun, eskimiş havacılık iletişim sisteminin hassaslıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

50 yıllık bir teknolojiyle mücadele ettiklerini, yetkililerin uzun zamandır geçici çarelere başvurarak sistemin işleyişini sağladığını belirten Vance, "Bu, pahalı bir sorun değil ancak bu altyapının yeniden inşa edilmesi için yeniden yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Vance, altyapının neden hala yenilenmediğine ilişkin soruya, mevcut problemleri çözmeye çalıştıkları ancak Kongre'nin kapsamlı yenileme çalışmaları için gerekli kaynakları sağlaması gerektiği yanıtını verdi.