Vance'ten Papa'nın AI Uyarısına Destek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa'nın yapay zeka konusundaki "kontrolsüz gidişat" ile ilgili uyarılarda bulunmasından duyduğu "sevinci" ifade etti.

Vance, NBC'ye telefonda verdiği mülakatta, Papa'nın yapay zekayla ilgili genelgesinin tamamını henüz okumadığını ancak "bazı bölümlerini" ve "özetlerini" incelediğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Vance, "Yeni teknolojiler ve savaş yöntemleri var, bu yüzden adil savaş doktrinini güncellemeniz gerekiyor. İnsanların birbirleriyle etkileşim kurma biçimlerinde de yeni yollar var, bu yüzden yaşadığımız yeni dünya ışığında tüm Katolik sosyal öğretisini yeniden düşünmeniz gerekiyor. ve bence Papa tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Bu yüzden bunu yaptığına sevindim." ifadelerine yer verdi.

Genelgenin okuduğu bölümlerinin "çok derin anlamlar içerdiğini" söyleyen Vance, "Ahlakla ilgili önemli olan şey, ilkelerin asla değişmemesi, ancak bu ilkeleri uygulama biçiminizin değişmesidir çünkü dünya değişiyor, değil mi?" diye konuştu.

Katolik inancına bağlılığıyla bilinen Vance, mülakatta ayrıca, bir Hristiyan bayramı olan Paskalya çerçevesinde yapılan "Büyük Perhiz" için bir süreliğine X uygulamasını telefonundan sildiği yönündeki haberi doğruladı.

Büyük Perhiz 2 Nisan'da sona ermesine rağmen uygulamayı henüz yüklemediğini belirten Vance, ancak "bir noktada" yüklemeyi planladığını açıkladı.

Vance, "Böyle bir dikkat dağıtıcı unsurun olmaması, bence beni çok daha üretken hale getirdi. Beş dakikalık boş vaktinizde sürekli olarak ekranı kaydırmıyorsunuz. Ekranı kaydırmak veya başka bir şeyle dikkatim dağılmak yerine, gerçekten bir şeyler okuyabiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.