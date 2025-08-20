Vance Ulusal Muhafızları Denetledi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, başkent Washington'a "güvenliği artırmak" amacıyla yerleştirilen Ulusal Muhafızları görev yerlerinde denetledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile başkentin sembollerinden Union Station terminali çevresinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Vance ile Hegseth'in ziyaretleri sırasında terminalin çevresinde toplanan çok sayıda gösterici ise "Washington'a özgürlük" şeklinde sloganlar atarak Başkan Donald Trump'a ve onun politikalarına tepkilerini ortaya koydu.

Ulusal Muhafızlarla sohbet eden ve onlara hamburger ikram eden Vance, "Kente biraz hukuk ve düzeni geri getirdik." diyerek, Washington'ın artık suçla ve evsizlerle anılan bir başkent olmayacağını vurguladı.

Trump'ın politikalarını eleştiren protestoculara tepki gösteren ABD Başkan Yardımcısı, söz konusu göstericilerin "Amerikan değerlerini yansıtan politikalardan hoşlanmadıklarını" savundu.

ABD Başkanı Trump, önceki hafta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.

Buna karşılık kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentteki suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump'ın adımının kentteki asayiş durumuyla orantısız olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray da konuyla ilgili son açıklamasında, kentteki suç oranlarının Trump'ın kararının ardından kayda değer şekilde azaldığını gösteren veriler yayımlamıştı.