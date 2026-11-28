Vancouver'daki VanDusen Bahçesi'nde Işık Festivali 1 milyondan fazla ışıkla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vancouver'daki VanDusen Botanik Bahçesi'nde cuma günü başlayan Işık Festivali'nde 1 milyondan fazla ışık kullanılıyor. Işıklar botanik bahçesine renkli ve büyüleyici bir görünüm kazandırdı.
VANCOUVER, 28 Kasım (Xinhua) -- Işık Festivali, cuma günü Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki VanDusen Botanik Bahçesi'nde başladı.
Bir milyondan fazla ışığın kullanıldığı festival, botanik bahçesine renkli ve büyüleyici bir görünüm kazandırdı.
Kaynak: Xinhua
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