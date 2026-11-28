VANCOUVER, 28 Kasım (Xinhua) -- Işık Festivali, cuma günü Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki VanDusen Botanik Bahçesi'nde başladı.

Bir milyondan fazla ışığın kullanıldığı festival, botanik bahçesine renkli ve büyüleyici bir görünüm kazandırdı.