Varna Byala'da depo yangınında 1 kişi öldü, Byala ve Goritsa'da OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Varna Byala'da depo yangınında 1 kişi öldü, Byala ve Goritsa'da OHAL ilan edildi

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Bulgaristan'ın Varna iline bağlı Byala kentindeki izolasyon malzemeleri deposunda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Belediye, Byala ve Goritsa'da olağanüstü hal ilan edildiğini, BG-ALERT'in devreye alındığını ve alevlere 5 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini duyurdu.

Bulgaristan'ın Varna iline bağlı Byala kentinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.???????

Byala Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Byala kentinde izolasyon malzemelerinin yer aldığı bir depoda yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Byala kenti ile yakınındaki Goritsa köyünde olağanüstü hal ilan edildiği ve yangın nedeniyle "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu bildirildi.

Byala Belediye Başkanı Penyo Nenov'un kararıyla afet ve acil durumlara müdahale planının yürürlüğe konulduğu, afet bölgesine giriş, bölgede bulunma ve motorlu araçların hareketinin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yangına 5 itfaiye aracının müdahale ettiği aktarıldı.

Polis, yangında depoda çalışan 41 yaşındaki Nepal vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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