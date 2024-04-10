Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu. Polis, evsizler tarafından kullanılan binadaki cesetlerden 2'sinin farklı dairelere gömülü halde, diğer 2'sinin ise tavan arası ve bodrum katında bulunduğunu belirledi. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Gözaltındaki kişilerden biri cinayetleri kabul etti ve tutuklandı, diğer 6 kişi ise cinayetleri bildikleri halde yetkililere haber vermemek suçlamasıyla tutuklandı.

10.04.2024 22:51  Güncelleme: 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı

VARŞOVA - Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın merkezinde bulunan Grzybowska Sokak'ta kullanılmayan bir binada 4 ceset bulundu. Bir ihbarı değerlendiren polis, yıkımı bekleyen binada yaptığı çalışmalar neticesinde 4 erkeğin cesedine ulaştı. Evsizler tarafından kullanılan binadaki cesetlerden 2'si farklı dairelere gömülü halde, diğer 2'si ise tavan arası ve bodrum katında bulundu. Büyük oranda çürümüş haldeki cesetler incelenmek üzere adli tıpa götürülürken, polis olayla ilgili olarak 3'ü kadın olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 1'i suçunu kabul etti

Varşova Bölge Savcılığı Sözcüsü Szymon Banna yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak, gözaltına alınan kişilerden bazılarının Ukrayna vatandaşı olduğunu aktardı. Gözaltındaki kişilerden 34 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Andrij S. sorgusunda cinayetleri işlediğini kabul etti. Cinayetlerin nedeni konusunda susma hakkını kullanan. Andrij S. adam öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 6 kişi ise cinayetleri bildikleri halde yetkili organlara haber vermemek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Polonya, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Batman'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
    23:42 Batman'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

    Batman'da Hürriyet Mahallesi Arı Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga esnasında seken bir kurşunun isabet ettiği Müzeyyen K. (47) adlı kadın da yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı
    23:29 Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı

    Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yaptı.

  • Alkollü sürücünün minibüsü makam aracına çarptı
    23:22 Alkollü sürücünün minibüsü makam aracına çarptı

    Sivas'ın Gemerek ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüs, park halindeki makam aracına çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


21:45 Erdoğan’dan taziye telefonu alan Hamas liderinin görüşme anı görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan'dan taziye telefonu alan Hamas liderinin görüşme anı görüntüleri ortaya çıktı
21:35 Hamas lideri Heniyye: Oğullarımın öldürülmesi ateşkes taleplerimizi etkilemez Hamas lideri Heniyye: Oğullarımın öldürülmesi ateşkes taleplerimizi etkilemez
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
17:33 Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar'da rekor kıracağız
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
23:23 Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Camide Tedirginlik Yarattı Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Camide Tedirginlik Yarattı
22:50 ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
20:29 Bolu’da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı Bolu'da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı
20:05 Bilecik’te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti Bilecik'te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti
19:55 İsmail Haniye’nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı İsmail Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 23:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement