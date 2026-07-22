VarYok: Anıtsı Sanat Sergisi

Merve Elveren ve Meriç Öner'in küratörlüğünü üstlendiği "VarYok" programının son bölümü "VarYok: Anıtsı", 16 Ağustos'a kadar YUNT'ta sanatseverlerle buluşacak.

YUNT'tan yapılan açıklamaya göre, üç bölüm halinde bir yıla yayılan "VarYok" programı, kamusallık kavramına ilişkin araştırmasını Firuzan Melike Sümertaş ile Deniz Tortum'un çalışmalarıyla tamamlıyor.

Program kapsamında Firuzan Melike Sümertaş, Osmanlı döneminde kadın baniler tarafından yaptırılan yapılar üzerine yürüttüğü araştırmayı izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçı, çoğunluğu hanedan mensubu veya hanedan çevresinden olan kadınların İstanbul'un fiziksel ve sosyal dokusundaki etkisini ele alırken, tarihi anlatılarda daha çok "anne" ya da "eş" kimlikleriyle öne çıkan kadınların inşa ettirdikleri yapılar aracılığıyla kamusal yaşamda görünürlük kazandıklarına dikkati çekiyor.

Serginin merkezinde, 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırılan Büyük Valide Han yer alıyor. Yapı, günümüzdeki durumu kapsamında Metehan Özcan'ın fotoğraflarıyla sergi anlatısına dahil edilirken, hanın İstanbul'un ticaret yaşamındaki yeri farklı yönleriyle ele alınıyor.

Deniz Tortum ise Upstate New York ve New Jersey'de çektiği 2011 yapımı deneysel filmi "Dünya" ile programa katılıyor. Efe Murad'ın aynı adlı şiirinden hareketle hazırlanan film, var olma, ait olma ve uyum kurma çabalarını bilinmeyen bir zaman ve mekanda dolaşan kamera aracılığıyla izleyiciye aktarıyor.

Bir yıl boyunca farklı üretimlerle dönüşen sergi mekanı, "VarYok" programının son bölümünde nihai biçimini alırken, YUNT'un kamusallığın dönüşümüne ilişkin kolektif düşünme pratiğini sürdürme yaklaşımına zemin oluşturuyor.

Program, farklı dönem ve coğrafyalardan seçilen çalışmalar aracılığıyla kişiler, mekanlar, nesneler ve tarihler arasındaki ilişkileri ele alarak aidiyet, sınırlar ve kamusal alan üzerine düşünmeye davet ediyor.