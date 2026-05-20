Vasiyetle Uçurtma Yapıyorlar

KAYSERİ'de Emrah Özcan (34), kayınpederinin vasiyeti üzerine devraldığı uçurtma yapımını 15 yaşındaki oğluyla sürdürüyor. Evinin altındaki garajı uçurtma yapımı için atölyeye çeviren Özcan'ın, ailesiyle birlikte yaptığı uçurtmaları, oğlu Arda Özcan, okuldan çıktığında boş vakitlerinde kentin farklı noktalarında satıyor. Emrah Özcan, "Bu iş rahmetli kayınpederim Şevki Gençer'den bize kaldı. Oturup konuşurken, 'Bu sana vasiyetim olsun' dedi. Vasiyeti yerine getirmek için de biz de 'tamam' dedik" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde makine bakımı işiyle uğraşan 3 çocuk babası Emrah Özcan, 2023 yılında kayınpederiyle birlikte uçurtma yapmaya başladı. Başlarda çocukları ve eşiyle birlikte hobi olarak uçurtma yapımına başlayan Özcan, geçen yıl vefat eden kayınpederi Şevki Gençer'in vasiyeti üzerine işi devraldı. Binalarının altındaki garajı atölyeye çeviren Özcan, işten eve gelince ailesiyle birlikte uçurtmaları yapıyor. Adana'dan getirilen kamışların üzerine çeşitli renklerdeki yüzlemeler yapılarak hazır hale getirilen uçurtmaları, Özcan'ın 15 yaşındaki oğlu Arda Özcan, okuldan çıktığında boş vakitlerinde kentin farklı noktalarında satıyor.

'VASİYETİ YERİNE GETİRMEK İÇİN UÇURTMA YAPMAYA BAŞLADIK'

Yıllardır uçurtma yaptıklarını söyleyen Emrah Özcan, "Yıllardır uçurtma işi yaparız. Bu iş rahmetli kayınbabam Şevki Gençer'den bize kaldı. Onun vasiyetini devam ettirmek için elimizle yapıyoruz. El emeği göz nuru ürünler yapıyoruz. Başlarda hobiydi. Sonrasında televizyon ve internette gençlerin oyunlarla agresifleştiğini gördük. Biz de 'Uçurtma yapalım, şenliklerde uçurtma uçurulsun. Güzel anılar olsun' diye uçurtma işine girdik. Elimizden gediğince uçurtmalarımızı özenle yapıyoruz. 2023 yılında başladık. Kayınbabamdan kaldı. Kayınbabam yıllardır yaptı. Yaparken yanına vardık. Sevmeye başladık. Sonra kayınbabamla oturup konuşurken, 'Bu sana vasiyetim olsun' dedi. Vasiyeti yerine getirmek için de biz de 'tamam' dedik. Uçurtma yapmaya başladık" diye konuştu.

'EŞİM BİLE UÇURTMA YAPIYOR'

Aile üyelerinin de uçurtma yapımına katkı sağladığını aktaran Emrah Özcan, "Burada gelip geçenler, arabada görenler, binadan gören arkadaşlar geliyor. Muhabbet ediyoruz. Benim büyük oğlum Arda var. Kayınbabama giderken oğlum da eğlenceye kapıldı. O zamanlar 9-10 yaşlardaydı. Sonrasında, 'Baba ben de yapabilir miyim?' dedi. O da yapmaya başladı. Eşim bile uçurtma işi yapıyor. Yeri geliyor kuyruk kesiyor, yüzleme yapıyor. Ben uçurtmanın çatısını yapıyorum. Oğlum püskül bağlıyor. Terazisini yapıp kuyruk bağlıyor. O şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'UÇURTMA YAPMAYA 9 YAŞINDA BAŞLADIM'

8'inci sınıf öğrencisi Arda Özcan ise "Ben uçurtma yapmaya 9 yaşında başladım. Dedeme, 'Heveslendim, ben de yapmak istiyorum' dediğimde, 'Tabi oğlum, gel beraber yapalım' demişti. Bir süre sonra dedem vefat etti. Sonra babam, 'Oğlum dedenin vasiyetini sürdürelim' dedi. Uçurtma yapmaya başladık. Ben de babamdan öğrendiğim kadarıyla yapmaya başladım. Ben sabah 06.00'da okula gidiyorum. 12.00'da da okuldan çıkıyorum. Ben de akşama kadar babamı bekleyip uçurtma satıyorum. Babam da gelince burada sohbet ediyoruz. Uçurtma yapmak bence çok zevkli" dedi.