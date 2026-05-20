Vasiyetle Uçurtma Yapıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vasiyetle Uçurtma Yapıyorlar

20.05.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emrah Özcan, kayınpederinin vasiyetini sürdürerek oğlu Arda ile uçurtma yapıp satıyor.

KAYSERİ'de Emrah Özcan (34), kayınpederinin vasiyeti üzerine devraldığı uçurtma yapımını 15 yaşındaki oğluyla sürdürüyor. Evinin altındaki garajı uçurtma yapımı için atölyeye çeviren Özcan'ın, ailesiyle birlikte yaptığı uçurtmaları, oğlu Arda Özcan, okuldan çıktığında boş vakitlerinde kentin farklı noktalarında satıyor. Emrah Özcan, "Bu iş rahmetli kayınpederim Şevki Gençer'den bize kaldı. Oturup konuşurken, 'Bu sana vasiyetim olsun' dedi. Vasiyeti yerine getirmek için de biz de 'tamam' dedik" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde makine bakımı işiyle uğraşan 3 çocuk babası Emrah Özcan, 2023 yılında kayınpederiyle birlikte uçurtma yapmaya başladı. Başlarda çocukları ve eşiyle birlikte hobi olarak uçurtma yapımına başlayan Özcan, geçen yıl vefat eden kayınpederi Şevki Gençer'in vasiyeti üzerine işi devraldı. Binalarının altındaki garajı atölyeye çeviren Özcan, işten eve gelince ailesiyle birlikte uçurtmaları yapıyor. Adana'dan getirilen kamışların üzerine çeşitli renklerdeki yüzlemeler yapılarak hazır hale getirilen uçurtmaları, Özcan'ın 15 yaşındaki oğlu Arda Özcan, okuldan çıktığında boş vakitlerinde kentin farklı noktalarında satıyor.

'VASİYETİ YERİNE GETİRMEK İÇİN UÇURTMA YAPMAYA BAŞLADIK'

Yıllardır uçurtma yaptıklarını söyleyen Emrah Özcan, "Yıllardır uçurtma işi yaparız. Bu iş rahmetli kayınbabam Şevki Gençer'den bize kaldı. Onun vasiyetini devam ettirmek için elimizle yapıyoruz. El emeği göz nuru ürünler yapıyoruz. Başlarda hobiydi. Sonrasında televizyon ve internette gençlerin oyunlarla agresifleştiğini gördük. Biz de 'Uçurtma yapalım, şenliklerde uçurtma uçurulsun. Güzel anılar olsun' diye uçurtma işine girdik. Elimizden gediğince uçurtmalarımızı özenle yapıyoruz. 2023 yılında başladık. Kayınbabamdan kaldı. Kayınbabam yıllardır yaptı. Yaparken yanına vardık. Sevmeye başladık. Sonra kayınbabamla oturup konuşurken, 'Bu sana vasiyetim olsun' dedi. Vasiyeti yerine getirmek için de biz de 'tamam' dedik. Uçurtma yapmaya başladık" diye konuştu.

'EŞİM BİLE UÇURTMA YAPIYOR'

Aile üyelerinin de uçurtma yapımına katkı sağladığını aktaran Emrah Özcan, "Burada gelip geçenler, arabada görenler, binadan gören arkadaşlar geliyor. Muhabbet ediyoruz. Benim büyük oğlum Arda var. Kayınbabama giderken oğlum da eğlenceye kapıldı. O zamanlar 9-10 yaşlardaydı. Sonrasında, 'Baba ben de yapabilir miyim?' dedi. O da yapmaya başladı. Eşim bile uçurtma işi yapıyor. Yeri geliyor kuyruk kesiyor, yüzleme yapıyor. Ben uçurtmanın çatısını yapıyorum. Oğlum püskül bağlıyor. Terazisini yapıp kuyruk bağlıyor. O şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'UÇURTMA YAPMAYA 9 YAŞINDA BAŞLADIM'

8'inci sınıf öğrencisi Arda Özcan ise "Ben uçurtma yapmaya 9 yaşında başladım. Dedeme, 'Heveslendim, ben de yapmak istiyorum' dediğimde, 'Tabi oğlum, gel beraber yapalım' demişti. Bir süre sonra dedem vefat etti. Sonra babam, 'Oğlum dedenin vasiyetini sürdürelim' dedi. Uçurtma yapmaya başladık. Ben de babamdan öğrendiğim kadarıyla yapmaya başladım. Ben sabah 06.00'da okula gidiyorum. 12.00'da da okuldan çıkıyorum. Ben de akşama kadar babamı bekleyip uçurtma satıyorum. Babam da gelince burada sohbet ediyoruz. Uçurtma yapmak bence çok zevkli" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vasiyetle Uçurtma Yapıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz

13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:34:33. #7.13#
SON DAKİKA: Vasiyetle Uçurtma Yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.