Vatan Kalkanı Güçleri, Numan Dağı zirvesi ve Dar el-Kafir'i ele geçirdiğini açıkladı - Son Dakika
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Vatan Kalkanı Güçleri, Numan Dağı zirvesi ve Dar el-Kafir'i ele geçirdiğini açıkladı

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Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Amalika Tugayları ve aşiret mensuplarının desteğiyle Lahic'te Numan Dağı'nın zirvesi ile Dar el-Kafir'i ele geçirdiğini açıkladı. Operasyonda geri çekilen Husilere bağlı unsurların can kaybı ile silah ve mühimmat bıraktığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Amalika Tugayları ve aşiret mensuplarının desteğiyle Lahic vilayetindeki stratejik Numan Dağı'nın zirvesi ile Dar el-Kafir bölgesini ele geçirdiklerini açıkladı.

Vatan Kalkanı Güçlerinin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Lahic vilayetinde Vaziiyye ve Mudaribe ilçelerine hakim konumda bulunan Numan Dağı'nın zirvesi ile Dar el-Kafir bölgesine yönelik hızlı bir askeri operasyon düzenlendi.

Gece saatlerinde düzenlenen kontrollü sızma girişimiyle başlayan operasyonda bölgenin kuşatıldığı ve sabah saatlerinde mevzilere girildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgeden geri çekilmek zorunda kalan Husilere bağlı unsurların geride can kayıpları ile silah ve mühimmat bıraktığı ifade edildi.

Numan Dağı'nın Vaziiyye ile Mudaribe arasındaki ikmal hatlarına hakim olması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada, Husilerin dağı bölgeyi gözetlemek ve çevredeki köyler ile mevzilere saldırılar düzenlemek için kullandığı kaydedildi.

Numan Dağı'nın zirvesinin ele geçirilmesinin Mudaribe Vadisi'ndeki köyler ile Vaziiyye'nin çevresinin güvenliğini sağlamaya, Husilerin tehdit ve saldırı kaynaklarını azaltmaya ve önemli sızma güzergahlarından birini kesmeye katkı sağlayacağı belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.???????

Kaynak: AA
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