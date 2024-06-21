Vatandaşlar Kahta Çayına Akın Etti - Son Dakika
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Vatandaşlar Kahta Çayına Akın Etti

Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek için Kahta Çayı'na akın etti. Cendere Köprüsü'nün altından akan çayda serinleyen ve piknik yapan vatandaşlar, güzel bir zaman geçirdiklerini belirtti.

21.06.2024 14:04
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Vatandaşlar serinlemek için Kahta Çayına girdi

ADIYAMAN - Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adıyaman'da vatandaşlar, serinlemek için su kenarlarını tercih ediyor.

Kommagene Uygarlığının önemli eserlerinden birisi olan 2 bin yıllık Cendere Köprüsü'nün altından akan Kahta Çayı'na binlerce kişi serinlemek için girdi. Kahta ilçe sınırlarında bulunan Cendere Köprüsü'nün bulunduğu bölgede insan yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar suya girerek serinlemek ve piknik yapmak için Kahta Çayı'nın geçtiği Cendere Köprüsü'ne akın etti.

Kahta Çayı'nda serinleyen vatandaşlar, hem eğlendi hem de piknik yaptı.

Kahta Çayına serinlemek ve güzel zaman geçirmek için geldiklerini dile getiren vatandaşlar, "Havalar malum sıcak, sıcak olduğu içinde biz de serinlemek için buraya geldik. Cendere köprüsünde manzarası çok güzel. Birde suya girince tadı da bir başka oluyor, daha güzel oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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