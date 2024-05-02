Vatandaşlardan dereye dönen yola 'kasalı' çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vatandaşlardan dereye dönen yola 'kasalı' çözüm

Geniş Video İzle

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında caddeler adeta dereye dönerken, bazı araçlar yolda kaldı. Sokak üzerinde bazı vatandaşlar ise yola koydukları sebze kasası yardımı ile karşıya geçti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Dolu ile birlikte kendini gösteren gök gürültülü sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Kentte bazı noktaları göle dönerken araçlar ise mahsur kaldı. Dereye dönen sokak üzerinde bazı vatandaşlar ise suyun içerisine koydukları sebze kasası yardımı ile karşıya geçti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '02.05.2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir' denildi.

02.05.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlardan dereye dönen yola 'kasalı' çözüm

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında caddeler adeta dereye dönerken, bazı araçlar yolda kaldı. Sokak üzerinde bazı vatandaşlar ise yola koydukların sebze kasası yardımı ile karşıya geçti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Dolu ile birlikte kendini gösteren gök gürültülü sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Kentte bazı noktaları göle dönerken araçlar ise mahsur kaldı. Dereye dönen sokak üzerinde bazı vatandaşlar ise suyun içerisine koydukların sebze kasası yardımı ile karşıya geçti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "02.05.2024 Perşembe günü sabah Elazığ çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Ulaşım, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşlardan dereye dönen yola 'kasalı' çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlardan dereye dönen yola 'kasalı' çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement