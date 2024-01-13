VEDAŞ ekipleri, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde zorlu kar şartlarında arızalara müdahale ediyor

VEDAŞ ekiplerinin zorlu kar mesaisi

HAKKARİ - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızalara müdahale ediyor.

VEDAŞ Yüksekova Arıza Onarım ve Bakım ekibi, ilçenin zorlu coğrafyasında gece gündüz, kar Tipi demeden oluşan arızaları gideriyor. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsal bölgelerde kopan hatlar ile trafolardaki arızaları onarmak için çaba gösteren ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verebilmek için yoğun mesai harcıyor. Karlar içinde yaklaşık 10 kilometre yürüyen VEDAŞ arıza bakım onarım personelleri, ilçenin tüm mahalle, köyleri ve ilçe üs bölgelerini besleyen ana hatları bir bir onarımdan geçiriyor.