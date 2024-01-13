 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
VEDAŞ ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zorlu kar şartlarında arızalara müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

VEDAŞ ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zorlu kar şartlarında arızalara müdahale ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu zorlu coğrafyada arızalara müdahale ediyor. Ekipler, kopan hatları ve trafolardaki arızaları onarmak için yoğun mesai harcayarak vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamaya çalışıyor.

VEDAŞ ekipleri, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde zorlu kar şartlarında arızalara müdahale ediyor
13.01.2024 - 19:16,  Güncelleme: 19:17
Abone Ol

VEDAŞ ekiplerinin zorlu kar mesaisi

HAKKARİ - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızalara müdahale ediyor.

VEDAŞ Yüksekova Arıza Onarım ve Bakım ekibi, ilçenin zorlu coğrafyasında gece gündüz, kar Tipi demeden oluşan arızaları gideriyor. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsal bölgelerde kopan hatlar ile trafolardaki arızaları onarmak için çaba gösteren ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verebilmek için yoğun mesai harcıyor. Karlar içinde yaklaşık 10 kilometre yürüyen VEDAŞ arıza bakım onarım personelleri, ilçenin tüm mahalle, köyleri ve ilçe üs bölgelerini besleyen ana hatları bir bir onarımdan geçiriyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Yerel Haberler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VEDAŞ ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zorlu kar şartlarında arızalara müdahale ediyor - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: VEDAŞ ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zorlu kar şartlarında arızalara müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement