VEDAŞ, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürüyor

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VEDAŞ'tan zorlu kış mesaisi

BİTLİS - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, kar kış demeden arızayı gidermek için gerektiğinde elektrik direğini sırtlarında bile taşıyor.

Kar ve tipiye rağmen araçların gidemediği bölgelere saatlerce sırtlarında elektrik direği ile yürüyen ekipler coşkun akan dere engelini ise halatla direği çekerek aştı. Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve kırsalda yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Devrilen direklerin yerlerine yenilerini dikmek için karla kaplı arazide sırtlarına elektrik direklerini taşıyan ekipler, kopan iletken hatlarını da yenileyerek yerleşim yerlerine enerji veriyor.

VEDAŞ saha personeli Mehmet Sezgin Özışık, olumsuz hava şartları nedeniyle kar, tipi ve fırtınaya rağmen VEDAŞ olarak vatandaşların Ramazan ayında mağdur olmaması için sahalarda olduklarını belirtti.