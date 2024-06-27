Vefatının 41. Yılında Müzehhip Muhsin Demironat Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vefatının 41. Yılında Müzehhip Muhsin Demironat Anıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Vefatının 41. Yılında Müzehhip Muhsin Demironat' etkinliği, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Muhsin Demironat'ın gelenekli sanatların önemli bir ismi olduğunu ve layıkıyla tanınmadığını belirtti. Tezhip sanatçısı Prof. Dr. Çiçek Derman ise Demironat'ın büyük bir sanatkar olduğunu vurgulayarak, tezhip sanatının bugünlere ulaşmasında onun büyük hizmeti olduğunu söyledi.

27.06.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Vefatının 41. Yılında Müzehhip Muhsin Demironat" etkinliği düzenlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Muhsin Demironat'ın gelenekli sanatların çok önemli bir ismi olduğunu ve layıkıyla tanınmadığını söyledi.

Demironat'ın sadece işiyle değil, sergilediği tavır, üslup, ahlak, adap ve erkanla da öne çıktığını ifade eden Yılmaz, "Hocalık sadece bir bilginin aktarımı değildir. Bir geleneğin, bir davranışın, bir üslubun da aktarımıdır. Aslında bir tevarüstür, bir miras devridir. Hoca dediğin insan yetiştirendir, insanı yetiştirebilendir." dedi.

Yılmaz, Çiçek Derman'ın hocası olmasının Muhsin Demironat'ın büyük bir adam olduğunu anlamak için yeterli olduğunu belirterek, "Rakamların bizde bir geleneği vardır, kırkın bir geleneği vardır, kırk bir kere maşallah denir. Ben anmak için yuvarlak rakamları beklemiyorum, fırsat buldukça anıyorum. Çünkü iyiliği fırsat buldukça yapmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sanatların hiç kıymetinin bilinmediği günlerde yaşadı"

Tezhip sanatçısı Prof. Dr. Çiçek Derman, bundan 41 yıl önce 27 Haziran 1983'te 76 yaşında vefat eden müzehhip Muhsin Demironat'ın çok büyük bir sanatkar olduğunu ifade etti.

Hocasının şanssız bir dönemde yaşadığını dile getiren Derman, "Bu sanatların hiç kıymetinin bilinmediği, alanın olmadığı, siparişlerin gelmediği, çok zor günler geçirdi. Bunlara şahit olmuş bir öğrencisiyim." dedi.

Demironat'tan her zaman hayranlıkla ve takdirle bahsettiğini söyleyen Derman, "Hiçbir zaman geçer akçe sanatlara meyledip, 'Ben de rahat edeyim' demedi. Doğru bildiği yolda bütün zorluklara göğüs gerdi ve klasik sanattan vazgeçmedi. Tezhip sanatının bugünlere ulaşmasında büyük hizmeti vardır." görüşünü paylaştı.

"En zor dönemleri onlar yaşadılar"

Çiçek Derman, tezhip sanatının bugünlere ulaşmasında Muhsin Demironat'ın yanı sıra Rikkat Kunt ve Süheyl Ünver gibi hocaların da büyük katkılarının bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Fırçalarını kılıç gibi kullanarak hem müdafaasını yaptılar hem de öğrenci yetiştirdiler, çok zahmetler çektiler. Atölyeleri kapandı, öğrencileri alındı. Fakat hiçbiri onları doğru yoldan vazgeçirmedi. Keşke bugünlere yetişselerdi. Bugün tezhip sanatının ulaştığı durumu, yaşadığı günleri hayal dahi edemezlerdi. Bugün uluslararası yarışmalarda Türk sanatkarları çok güzel dereceler alıyorlar. Bunlara şahit olmalarını çok isterdim. Çünkü en zor dönemleri onlar yaşadılar. Biz onların çektiklerini çekmedik. Onlar ekti biz biçiyoruz. Onun için her vesileyle kendilerinden bahsetmek, öğrenmek, tanımak, duymak isteyenlere bildiğim kadarıyla gücüm yettiği kadarıyla onları anlatmak benim için bir vazifedir. Hakikaten bu sanatın bugünlere gelmesinde onların hakkı çok büyüktür."

Demironat'ın öğrencisi olma sürecine ve hocasının hayatına ilişkin de bilgiler veren Derman, "Muhsin Hocam, kıskançlığıyla, hırçınlığıyla, kabına sığamayan sanat aşkıyla tam bir sanatkardı. Çok dolu bir insandı. Kendi kendisini çok zor şartlarda yetiştirmiş, çok hocalar tarafından da suistimal edilmiş. Onun için karşısındaki öğrencisine birden açılmazdı. Önce tartar, ölçer, denerdi." diye konuştu.

"Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi" başlıklı teziyle 2002'de profesör unvanını alan Fatma Çiçek Derman, 2012 yılında "Geleneksel Türk Süsleme Sanatları" konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, 2013'te ise 7. TASAM Stratejik Vizyon Ödülü'ne layık görüldü. Çeşitli üniversitelerde dersler veren Derman'ın, 3 kitabı ve tezhip sanatıyla ilgili 100'den fazla makalesi bulunuyor.

Programın sonunda Derman'a teşekkür hediyesi takdim edildi.

Daha sonra etkinliğe katılan sanatseverler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Coşkun Yılmaz, Çiçek Derman, İstanbul, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefatının 41. Yılında Müzehhip Muhsin Demironat Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:08:07. #1.11#
SON DAKİKA: Vefatının 41. Yılında Müzehhip Muhsin Demironat Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement