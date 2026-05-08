Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık İfadesine "İftira" Dedi

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinde kendisine ve CHP'ye yönelik iddialarına, "Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı, ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır. Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz." yanıtını verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinde kendisine ve CHP'ye yönelik iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

AĞBABA: GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALAR

"Bugün Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir. Benim; ne seçim öncesinde, ne seçim sonrasına, ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim veya irtibatım asla olmamıştır. Telefon numarası dahi bende kayıtlı değildir. Hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım. Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyaretim sırasında tanıdım. Ayrıca beyanlarında Genel Merkez'e geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş çıkış bilgisi bulunamamıştır."

AĞBABA TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Ankara'ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını Genel Merkez'e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, 'parça parça ondan bundan' topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir. Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı, ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır.

Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere, tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm."

Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın talebiyle babası Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde katkısı olacağı gerekçesiyle 1 milyon Euroyu CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'nın işaret ettiği ancak daha önce tanımadığı bir kişiye teslim ettiğini iddia etmişti.