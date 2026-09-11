Venedik'te 'NAZA' belgeseli 25 dakikalık ayakta alkışla rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venedik'te 'NAZA' belgeseli 25 dakikalık ayakta alkışla rekor kırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The Guardian'ın hazırladığı, İsrail ordusunda görevli kişilerin konuştuğu 'NAZA' belgeseli 83. Venedik Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. İtalyan basını, bu sürenin geçen yıl 24 dakikayla rekor kıran 'Hind Receb'in Sesi' filmini geçtiğini yazdı.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı.

Venedik'in Lido Adası'nda düzenlenen sinemanın köklü festivallerinden olan etkinlikte, Filistinlileri gözetleme ve uzaktan öldürme süreçlerinde yer almış İsrail ordusunda görevli kişilerin konuştuğu "NAZA"nın prömiyeri yapıldı.

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için yarışan filmler arasında olan "NAZA", gösterimin ardından sahnede 25 dakika boyunca kesintisiz şekilde ayakta alkışlandı.

Filmin gösterildiği salonda yer alan yönetmen ve yapımcı ekibine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Venedik Film Festivali'ni yıllardır takip eden otoriteler de "NAZA" belgeselinin aldığı 25 dakikalık alkışın süre açısından "rekor" olduğunu belirtti.

İtalyan basını da "NAZA" belgeselinin, Venedik Film Festivali'nde uzun süre alkışlanan yapımlardan biri olmayı başardığını ve geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yapılan "Hind Receb'in Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filminin 24 dakikalık kesintisiz alkış süresini geçtiğini yazdı.

Festivalde yarışan tek belgesel olan NAZA, "bir saldırıda ölmesi öngörülen siviller için" İsrail ordusunda kullanılan kısaltma.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi.

Çekimlerin bazıları, Tel Aviv'de gece saatlerinde binaların çatı katlarında yapılırken bazılarında da katılımcıların sesleri ve görüntüleri değiştirildi. Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

Belgeselde konuşanlardan bir kısmının gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtildi.

Bu arada, gösterimden önce konuşan belgeselin yönetmenlerinden Yuval Abraham, "İtalya'da (filmin) dağıtım hakkına sahip olmak çok önemli çünkü hepimizin bildiği gibi burası, Almanya ile beraber, Avrupa'da İsrail'e karşı yaptırımları ve ABD ile İsrail arasındaki ticaret anlaşmasının sona ermesini engelleyen az sayıdaki ülkeden biri." ifadelerini kullandı.

Abraham, İsrail'deki inkar duvarının da çok kalın ve aşılmasının zor olduğunu, bu filmin, İsrail'de yaklaşan seçimleri değil katledilen Filistinlileri konu aldığını söyledi.

83. Uluslararası Venedik Film Festivali, büyük ödül "Altın Aslan"ın da sahibini bulacağı ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Venedik Film Festivali, İsrail Ordusu, The Guardian, Belgesel, Venedik, İsrail, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venedik'te 'NAZA' belgeseli 25 dakikalık ayakta alkışla rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11:22
İsmail Kartal’a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı Nedeni pes dedirtti
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
10:18
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:33:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Venedik'te 'NAZA' belgeseli 25 dakikalık ayakta alkışla rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement