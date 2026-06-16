Venezuela'da Copa Dorada Etkinliği - Son Dakika
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Venezuela'da Copa Dorada Etkinliği

16.06.2026 13:10
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Copa Dorada, Türkiye-Venezuela dostluğunu pekiştirirken 2026 Dünya Kupası'na destek sunuyor.

Venezuela'da kıtalararası kültür köprüsü vizyonuyla düzenlenen "Copa Dorada" (Altın Kupa) etkinliği, Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluk bağlarını pekiştirirken, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolculuğuna Latin Amerika'dan yükselen desteği gözler önüne serdi.

Başkent Caracas'ta Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle kıtalararası kültür köprüsü kapsamında düzenlenen "Copa Dorada" etkinliği, Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştiren önemli bir buluşmaya dönüştü.

Etkinlik, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne katkı sunarken 2026 Dünya Kupası yolculuğuna, futbolun kalbinin attığı Latin Amerika'dan, özellikle Venezuela'dan verilen anlamlı desteğin de simgesi olarak öne çıkıyor.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Temsilcisi ve Venezuela'daki Türk diasporasının aktif isimlerinden İbrahim Eser, söz ve müziği kendisine ait "Copa Dorada" şarkısıyla, Türkiye'ye 2026 Dünya Kupası serüveninde Venezuela'dan yükselen desteği notalarla buluşturdu.

Şarkı, Türkiye Maarif Okulları öğrencileri ve YEE öğrencisi Devrim Eser'in seslendirmesiyle bir video klibe dönüştü.

Şarkıyı YEE öğrencisi Devrim Eser okudu

Türk ve Venezuelalı ebeveynleri sayesinde Venezuela'da Türk dili ile kültürünü öğrenen YEE öğrencisi Devrim Eser, şarkıya kattığı güçlü Latin yorumuyla projenin en dikkati çeken isimlerinden biri oldu.

Maarif öğrencileri de Copa Dorada klibi için kamera karşısına geçerken, şarkı etrafında oluşan heyecan kısa sürede bir müzik klibini aşarak kültürel dayanışma ve sosyal sorumluluk unsurlarını bir araya getiren kapsamlı bir projeye dönüştü.

Klip boyunca Maarif öğrencilerinin "neşesi ve enerjisi", Devrim Eser'in performansıyla buluşarak izleyenlerden "büyük" beğeni topladı.

Klip, Türkiye ile Venezuela arasındaki eğitim ve kültür işbirliğinin en renkli ve anlamlı örneklerinden biri olarak öne çıktı.

?Şarkının ve klibin ilham veren hikayesi

Şarkının söz yazarı ve bestecisi İbrahim Eser, AA muhabirine, "Copa Dorada" şarkısını, Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika'nın enerjisinden, güçlü dostluk bağlarından ve hayallerinin peşinden koşma tutkusundan ilham alarak kaleme aldığını söyledi.

Şarkının yalnızca bir müzik eseri olmadığını belirten Eser, Copa Dorada'nın, Türkiye ile Venezuela arasındaki güçlenen kültürel ilişkilerin müziğe yansıyan somut bir örneği olduğunu dile getirdi.

Eser, projenin çıkış notasına ilişkin şunları söyledi:

?"Copa Dorada, bizim için sadece bir altın kupa değil, dostluğun, kardeşliğin ve ortak hayallerin sembolü. Bu şarkıyı yazarken Latin Amerika'nın ruhunu, Türkiye'nin kalbiyle birleştirmek istedim. En büyük amaçlarımızdan biri de müziğin evrensel gücünü arkamıza alarak, Türkiye'yi Dünya Kupası'nda Venezuela'dan, tüm Latin Amerika'dan kalpten desteklemek ve bu coşkuyu burada büyütmek. Yunus Emre Enstitüsü öğrencimiz Devrim'in harika sesi ve Maarif Okulunun pırıl pırıl öğrencilerinin klipteki enerjisi, bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Türkiye ve Venezuela arasında müzikle çok güçlü bir köprü kurduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Copa Dorada Etkinliği - Son Dakika

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