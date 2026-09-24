Venezuela'da demokratik geçiş süreci başladı, Rodriguez seçim yapılacağını duyurdu

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek ülkede "düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir" bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuşan Rodriguez, Venezuela'nın bu yıl ABD ile yaşanan "anlaşmazlığa bağlı siyasi kriz" ve 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin yol açtığı iki büyük sınamayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Rodriguez, "hayatın acı darbelerine rağmen" Venezuela'nın bugün "yeniden doğduğunu" ifade etti.

Venezuela ile ABD arasında yakın zamanda imzalanan anlaşmaya da değinen Rodriguez, söz konusu mutabakatı iki ülke arasında şimdiye kadar imzalanan "en önemli anlaşmalardan biri" olarak nitelendirdi.

Venezuela'da seçim yapılacağını duyurdu

Rodriguez, "Venezuela'nın yeniden doğuşunu güvence altına almak amacıyla demokratik bir geçiş süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." diyerek bunun "düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir süreç" olacağını dile getirdi.

Sürecin devlet kurumlarının gözden geçirilmesi, yargı reformları ve muhalif gruplarla diyaloğu kapsayacağını belirten Rodriguez, "Seçimler olacak." dedi.

Rodriguez, tüm tarafların "eşit şartlarda" yarışabilmesini sağlamak amacıyla siyasi görüşmelerin sürdüğünü kaydederek uluslararası topluma Venezuela'nın egemenliğine saygı göstererek bu süreci destekleme çağrısında bulundu.

Yapay zekayı "teknolojik devrim" olarak niteleyen Rodriguez, doğru şekilde kullanılması halinde yapay zekanın "genel olarak insanların yaşamında daha önce görülmemiş gelişme sağlayacağını" ifade etti.

Rodriguez, yapay zekanın amacından sapmaması için hükümetlerin ve teknoloji sektörünün önemli sorumluluğu olduğunu vurguladı.