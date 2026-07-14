Venezuela'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 4.561'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 4.561'e Yükseldi

14.07.2026 02:28
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24 Haziran'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, insani yardım ve konut ihtiyacı devam ediyor.

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 561'e çıktığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 71 artarak 4 bin 561'e yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, afetin ardından 128 bin 324 aileye insani yardım ulaştırıldığını, depremden etkilenen bölgelerde kurulan geçici çadır kent sayısının 107'ye çıktığını ifade etti.

Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu öngörüyor.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 4.561'e Yükseldi - Son Dakika

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