Venezuela'da Depremde Can Kaybı 4.490'a Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Depremde Can Kaybı 4.490'a Yükseldi

Venezuela\'da Depremde Can Kaybı 4.490\'a Yükseldi
13.07.2026 10:57
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Venezuela'daki depremlerdeki ölüm ve yaralı sayıları artıyor, geçici barınaklar kuruldu.

KARAKAS, 13 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.490'a yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 16.740 kişinin yaralandığını, yardım alan kişi sayısının ise 120.794'e yükseldiğini belirtti. Rodriguez ayrıca, evsiz kalanlar için 108 geçici kamp ve barınak kurulduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, 2.422 uluslararası kurtarma görevlisinin desteğiyle 31.837 Venezuelalı personel afet müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Venezuela'da iki büyük depremin ardından 1.222 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremde Can Kaybı 4.490'a Yükseldi - Son Dakika

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