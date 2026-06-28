Venezuela'da Depremde Kayıp Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Venezuela'da Depremde Kayıp Arama Çalışmaları Sürüyor

28.06.2026 12:31
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La Guaira'da iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarını arayanlar bekliyor.

Venezuela'da iki büyük depremin ardından can ve mal kaybının en fazla yaşandığı La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken enkaz başında bekleyen Venezuelalılar yakınlarının bir an önce çıkarılmasını bekliyor.

Ellerindeki fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve duvarlara astıkları kayıp ilanlarıyla yakınlarını arayan Venezuelalılar enkaz başından ayrılmıyor.

Yakınlarından gelecek haberi gözyaşları içinde bekleyen aileler, yetkililerden arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor.

Venezuela'da can kaybı 1430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükselirken enkaz altındakilere ulaşmak için zamanla yarış sürüyor.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalara rağmen can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken halk parklarda kurulan çadırlarda kalıyor. Evleri yıkılan depremzedeler ise stadyumlar, spor salonları ve belediyelere ait sosyal tesislerde barındırılıyor.

Venezuela'nın farklı bölgelerinin yanı sıra diğer ülkelerden gönderilen insani yardımlar ile vatandaşların kendi araçlarıyla bölgeye ulaştırmaya çalıştığı lojistik destek, La Guaira otoyolu ve kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Güvenlik güçleri, hükümetin afet bölgesine izinsiz girişleri yasaklayan kararını hatırlatarak La Guaira otoyolunu trafiğe kapatsa da kente akın eden kalabalığın oluşturduğu yoğunluğu önleyemedi.

Enkaz başında yakınlarından gelecek haberi bekleyen Venezuelalılar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, arama kurtarma personeli sayısının artırılması ve bölgeye takviye ekiplerin sevk edilmesi taleplerini dile getirdi.

Yıkılan evinin enkazı önünde bekleyişini sürdüren Chesica Calderon, ailesinden 5 kişinin enkaz altında olduğunu söyledi.

Calderon, "Kayınbiraderim ve eşi, kaynanası ile kızı enkaz altında kaldı. Ellerimizle kazıyoruz, makineler henüz gelmedi. Çok şiddetli bir deprem oldu, çıkabilenler çıktı, çıkamayanlar enkaz altında kaldı. Dün 12 yaşındaki bir çocuğu sağ kurtarmayı başardılar. Bizim yanı başımızdaki bir evden de yetişkin birini çıkardılar ancak benim ailem halen enkaz altında." dedi.

"Benim kardeşim 3 erkek ve 2 kızıyla enkaz altında kaldı"

Enkaz başında bekleyen bir diğer depremzede Teresa Lopez de aile yakınlarının bir an önce enkazdan çıkarılması için endişeli bekleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

Lopez, "Kardeşim, 3 oğlu ve 2 kızıyla enkaz altında kaldı. Kızlar 9 ve 12 yaşında. Yaşayacaklarına dair umudumuz kalmadı ancak en azından cenazelerine ulaşmak istiyoruz. Bugün makinelerin getirileceği ifade edildi, yani sabırla beklemek gerekiyor. Yaşadıklarımız kelimenin tam anlamıyla korkunç, ne diyebilirim ki." ifadelerini kullandı.

Başkent Caracas yakınlarındaki Tomas Lander ilçesinin Belediye Başkanı Dayana Baez ise ekipleriyle birlikte depremden etkilenen afetzedelere yönelik insani yardım ve dayanışma faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Ülkenin yaşadığı bu zor zamanları "hep birlikte" atlatacaklarını vurgulayan Baez, şunları kaydetti:

"Venezuela, kardeşlik ve barışın ülkesidir. Bu sebeple her türlü desteği büyük bir memnuniyetle ve minnetle karşılıyoruz. Elbette bu yaşanan korkunç depremi unutmak kolay olmayacak, halen artçı sarsıntılar devam ediyor. Ancak bu süreci halkımızla tam bir dayanışma içinde atlatacağız."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremde Kayıp Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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