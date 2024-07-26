Venezuela'da Muhalefetin Ortak Adayı Seçim Kampanyasını Tamamladı - Son Dakika
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Venezuela'da Muhalefetin Ortak Adayı Seçim Kampanyasını Tamamladı

Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçiminde muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez, kampanyasının son gününde destekçilerine seslendi. Gonzalez, pazar günü sandıktan zaferle ayrılacaklarına inandıklarını ve tüm Venezuelalılardan oy vermelerini istedi. Seçim kampanyasında eşlik eden Maria Corina Machado da halktan destek talep etti ve değişim isteyen milyonlarca Venezuelalının kimseye zulmetmeye gelmediklerini vurguladı.

26.07.2024 17:15
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Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçiminde muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez, kampanyasının son gününde destekçilerine seslendi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Gonzalez, başkent Karakas'taki Las Mercedes semtinde, destekçileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Gonzalez, pazar günü sandıktan zaferle ayrılacaklarından emin olduklarını belirterek, "Son ana kadar aynı enerji, ayın coşku ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız, tarihi değişime tanıklık edecek. Daha iyi bir geleceğin kapısını açacak anahtar sizlersiniz." ifadesini kullandı.

Gonzalez, pazar günü çok önemli bir seçime gideceklerini vurgulayarak, tüm Venezuelalılardan sandığa gidip oy vermelerini istedi.

"Kimseye zulmetmeye gelmiyoruz"

Gonzalez'e seçim kampanyalarında eşlik eden ve siyasi yasaklı olduğu için devlet başkanlığına aday olamayan Maria Corina Machado da yaptığı konuşmada, halktan kendilerine destek olmalarını talep etti.

Machado, milyonlarca Venezuelalının "değişim" istediğini savunarak, "Kimseye zulmetmeye gelmiyoruz, kimseyi de işinden atmayacağız. Oylama gizlidir, kime oy verdiğinizi kimse bilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Kaynak: AA

Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

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