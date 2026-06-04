Venezuela'da Özgür Seçimler İçin Gösteri - Son Dakika
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Venezuela'da Özgür Seçimler İçin Gösteri

Venezuela\'da Özgür Seçimler İçin Gösteri
04.06.2026 01:12
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Caracas'ta birçok kişi, ABD Büyükelçiliği önünde özgür seçim talebiyle yürüyüş yaptı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta onlarca kişi, ülkede kısa süre içinde "özgür seçimlerin" yapılması talebiyle ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Caracas'ta Chacaito bölgesindeki Brion Meydanı'nda toplanan çeşitli sendikaların temsilcileri, öğrenciler ve siyasi tutukluların yakınları, Büyükelçiliğe doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Venezuela bayrakları ve "Hemen seçim" yazılı dövizler taşıyan onlarca kişi, ABD'nin seçim sürecine destek vermesini istedi.

Göstericiler, daha yüksek ücretler, insana yakışır çalışma koşulları, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve devlet başkanı seçimleri için takvim açıklanmasını talep etti.

Yürüyüş sırasında basına açıklamalarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanlığı Sendikası Genel Sekreteri Jose Patines, "ABD Büyükelçiliğinden, seçim takvimine uyulmasını talep ediyoruz. Çünkü hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı için özgür ve gerçek seçimler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikalar taleplerini, devlet başkanının geçici veya kesin yokluğu halinde yürütme yetkisinin başkan yardımcısı tarafından en fazla 90 gün süreyle kullanılmasını ve bu sürenin parlamentonun kararıyla uzatılabilmesini düzenleyen Venezuela Anayasası'nın 234. maddesine dayandırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın siyasi geleceğine ilişkin, ülkede "en kısa sürede" bir seçim komisyonunun kurulması çağrısında bulunmuştu.

Venezuela'ya ocaktaki askeri müdahale

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahalede Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.

Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.

Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Özgür Seçimler İçin Gösteri - Son Dakika

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