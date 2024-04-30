Venezuela'da PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi

Venezuela\'da PDVSA\'ya yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınanların sayısı 66\'ya yükseldi

Venezuela'da Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) üzerinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 66'ya çıktı. Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı açıklamada, PDVSA'da ve kripto parada yolsuzluğa karışan kişilerin yeni kanıtlar doğrultusunda gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayan Saab, suikast girişimleri, darbe planları ve ülkenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik siyasi komploların da dosyada yer aldığını ifade etti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yolsuzluğun üzerine kararlılıkla gideceklerini ve bertaraf edeceklerini söyledi.

30.04.2024 08:37
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Venezuela'da, Devlet Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi.

Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı basın açıklamasında, PDVSA'da ve kripto parada yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yeni kanıtlar doğrultusunda bazı kişilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Yolsuzluk soruşturmasında ikinci aşamaya geçtiklerini anlatan Saab, gözaltına alınanların sayısının 66'ya çıktığını belirtti.

Saab, soruşturma sürecinde sadece yolsuzluk değil suikast girişimleri, başarısız darbe planları ve ülkenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik siyasi komploların da dosyada yer aldığını söyledi.

"Bunların amacı ulusal ekonomiyi çökertmek"

Soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayan Saab, "Petrol ve yolsuzlukla bağlantılı siyasi bir komplo kurdular. Ülkenin düşmanlarıyla ittifak kurdular. Birinci ve ikinci aşamada 66 kişi gözaltına alındı ve devam edeceğiz. Bunların amacı ulusal ekonomiyi çökertmek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Nicolas Maduro da açıklamasında, Saab'ın sözlerine destek vererek, yolsuzluğun üzerine kararlı şekilde gideceklerini ve bunu bertaraf edeceklerini vurguladı.

El Aissami görevinden istifa etmişti

PDVSA'ya yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle Petrol Bakanı Tareck El Aissami, 21 Mart 2023'te görevi bıraktığını duyurmuştu.

El Aissami, soruşturma kapsamında 10 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma Mart 2023'te başlamış ve farklı tarihlerde 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'da PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
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