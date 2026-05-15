Venezuela'da Türk Kültürü Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Türk Kültürü Günü

Venezuela\'da Türk Kültürü Günü
15.05.2026 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Caracas'ta düzenlenen etkinlikte Türk kültürü, kahve ve okçuluk ile ilgi odağı oldu.

Venezuela'da Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen "Avrupa Kültür Merkezleri Açık Kapı Günü" etkinliğinde Türk kültürü ilgi gördü.

Başkent Caracas'ta düzenlenen etkinliğe, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yanı sıra İtalya, Fransa ve Polonya kültür merkezleri de katılarak ziyaretçileri kendi merkezlerinde ağırladı.

Avrupa ülkelerinin başkentte faaliyet gösteren kültür kurumlarını bir araya getiren Avrupa Kültür Merkezleri Açık Kapı Günü etkinliği, ziyaretçilere farklı kültürleri aynı gün içerisinde yerinde deneyimleme fırsatı sundu.

Caracas'taki Yunus Emre Enstitüsü ise zengin içerikli etkinlikleriyle günün en fazla ilgi gören duraklarından biri oldu.

Türk Kahvesi, okçuluk ve geleneksel kıyafetler

Enstitüde ziyaretçilere, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi ikram edildi.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise geleneksel Türk okçuluğunun tanıtıldığı alan oldu.

Ziyaretçiler, bu köklü sanatın tarihçesi ve teknikleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında kurulan fotoğraf çekim köşesinde ziyaretçiler, geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gün boyunca konuklara Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden simit ve şekerpare ikram edildi.

Programda konuşan Caracas YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, etkinliğin kültürel diplomasi açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Caracas'ta faaliyet gösteren Avrupa kültür kurumlarıyla eş zamanlı olarak kapılarımızı açmak, kültürlerarası diyaloğa katkı sağlayan güzel bir vesile oldu. Türk kahvesinden geleneksel okçuluğumuza, kıyafetlerimizden mutfağımıza uzanan zengin kültürel mirasımızı Venezuela halkıyla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Türk Kültürü Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li heyet asansörde mahsur kaldı CHP'li heyet asansörde mahsur kaldı
Letonya Başbakanı Silina seçim öncesi istifa etti Letonya Başbakanı Silina seçim öncesi istifa etti
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa Karar 15 Haziran’da verilecek Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında... Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...
Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

09:22
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:09
Mbappe’ye bir şok daha Kendi seyircisi önünde madara oldu
Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu
09:04
Fenerbahçe’den Onuachu bombası
Fenerbahçe'den Onuachu bombası
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
08:37
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar 1 öğün yemekle kandırmışlar
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 09:48:29. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'da Türk Kültürü Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.