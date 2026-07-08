Venezuela\'daki Depremler 3.685 Can Aldı

KARAKAS, 8 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.685'e yükselirken, 16.740 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 17.907 kişinin de evsiz durumda olduğunu söyledi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 1.076 artçı sarsıntının kaydedildiği de ifade edildi.