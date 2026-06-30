Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 1943'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 1943'e Yükseldi

30.06.2026 21:24
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 1943'e, yaralı sayısı ise 10,571'e ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Venezuela, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 1943'e Yükseldi - Son Dakika

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