Venezuela'dan Trump'a Bağımsızlık Yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'dan Trump'a Bağımsızlık Yanıtı

12.05.2026 05:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela, Trump'ın eyalet olma önerisine bağımsızlık vurgusuyla tepki gösterdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesini ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt verdi.

Komşu ülke Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen davayı takip etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Rodriguez, Trump'a cevap verdi.

Rodriguez, Trump'a Venezuela'nın bağımsızlığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz."

Trump yönetimiyle işbirliğine dayalı bir diplomatik gündem yürüttüklerini belirten Rodriguez, "Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda, Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü ifade ederek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Rodriguez ile "iyi anlaştığını" söylemişti.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini dile getirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'dan Trump'a Bağımsızlık Yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Tayland’daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi Tayland'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 11:04:39. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela'dan Trump'a Bağımsızlık Yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.