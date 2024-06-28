Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını iddia etti - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını iddia etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Lara eyaletinde düzenlenen mitingde halka seslenerek, muhalefetin 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırmaya çalıştığını ifade etti. Maduro, seçimleri kazanacaklarını ve halkın geleceğinin çalınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, ülkenin enerji santrallerinin güvenliği için tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

28.06.2024 01:49
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin 28 Temmuz'da düzenlenecek seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını ifade etti.

Lara eyaletinde organize edilen mitingde halka seslenen Maduro, Birleşik Demokratik Platform (PUD) çatısı altında birleşen muhalefete tepki gösterdi.

Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimini kazanacaklarını dile getirerek, "Biz kazanacağız ve açık ara önde bitireceğiz. Bunu biliyorlar, bundan dolayı sandığa hile karıştırmaya çalışıyorlar." dedi.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı "tek taraflı" yaptırımları hatırlatan Maduro, "Artık yeter. Venezuela'ya bulaşmayın. Bu cesur halka zarar vermeyi bırakın. Bu asil halk, geleceğinin çalınmasına müsaade etmeyecek. Venezuela'da barış olacak. Bu topraklarda her daim barıştan konuşacağız. Tanrı'ya yemin ederim." şeklinde konuştu.

Maduro, ülkenin enerji santrallerinin muhalefetin hedefinde olduğunu ve seçim günü santrallerde tüm güvenlik tedbirlerini alacaklarını söyledi.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını iddia etti - Son Dakika

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