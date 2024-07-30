Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya mazbata takdim edildi - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya mazbata takdim edildi

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını takdim etti. Törene uluslararası gözlemciler ve askeri komuta kademesi de katıldı. Maduro, faşizme karşı zafer kazandıklarını belirterek, Venezuela'ya yönelik saldırılara tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

30.07.2024 03:35
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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını takdim etti.

Başkent Karakas'taki CNE merkezinde düzenlenen törene, Maduro'nun yanı sıra uluslararası gözlemciler ve askeri komuta kademesi katıldı.

Seçimden zaferle ayrılan Maduro'ya mazbatası CNE Başkanı Elvis Amoroso tarafından takdim edildi.

Amoroso, buradaki konuşmasında, tüm engellemelere rağmen seçimleri başarıyla yönettiklerini belirtti.

Uluslararası gözlemcilere teşekkür eden Amoroso, "Devlet başkanı oyların çoğunluğunu alarak halkın iradesiyle seçildi. Seçimin huzurlu ve güvenli şekilde icra edilmesini sağlayan ulusal silahlı kuvvetlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

"Çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük"

Maduro ise konuşmasında, faşizmi ve onun şeytanlarını bir kez daha yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor. Aşırı sağ ve ABD tarafından yönetilen gruplar var, aynı senaryoyu uyguluyorlar çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük." diye konuştu.

Venezuela'ya yönelik planlanan hiçbir saldırıya tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Maduro, "Venezuela'da bu kez anayasaya ve hukuka saygı gösterilecek. Ne nefret ne faşizm ne yalan ne de manipülasyona izin verilecek." dedi.

Maduro, kendisine yönelik geçen mayıs ayından bu yana 5 suikast girişiminin planlandığını ve bunların bertaraf edildiğini bildirdi.

Uluslararası gözlemcilere de teşekkür eden Maduro, Venezuela'nın demokrasiye ve hukuka daima önem verdiğini söyledi.

Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya mazbata takdim edildi - Son Dakika

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