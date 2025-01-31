Venhancer CEO'su Erdem Çalışkan: '2028'de 50 kat büyüme hedefliyoruz' - Son Dakika
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Venhancer CEO'su Erdem Çalışkan: '2028'de 50 kat büyüme hedefliyoruz'

Venhancer CEO'su Erdem Çalışkan, şirketin 2028 yılına kadar 3 bin çalışan hedeflediğini ve Türkiye'den global pazara yüksek teknoloji ürünleri sunmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, gençler için Venhancer Akademi ile işbirlikleri geliştirdiklerini ve kadınların teknoloji dünyasındaki yerini güçlendirmek için çeşitli projeler yürüttüklerini vurguladı.

31.01.2025 12:08
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İnsurtech, fintech, SAP, yönetilen hizmetler ve siber güvenlik alanlarında 100'den fazla müşterisine hizmet veren Venhancer şirketinin CEO'su Erdem Çalışkan, "2028 yılına kadar 3 binden fazla çalışana ulaşmayı ve 50 kat büyüme hedefiyle global pazarda adından daha fazla söz ettirmeyi planlıyoruz. Türkiye'de gerekli adımları atıp, hedeflediğimiz büyümeye ulaştıktan sonra yüksek teknoloji ürünleri global pazara ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Venhancer CEO'su Erdem Çalışkan yapay zeka ile ilgili çalışmalarından bahsederek, "Türkiye sahip olduğu insan kaynağıyla, teknoloji sektöründe ürün geliştirmek için çok kıymetli bir alan. Burada yürüttüğümüz çalışmalar, temas ettiğimiz müşteriler sayesinde edindiğimiz know-how bizim de kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Günümüzde yapay zeka dijital dönüşüm süreçlerinin verimli ve etkili hale gelmesinde önemli bir rol oynuyor. Biz de Venhancer olarak bu çağın gerekliliklerine adapte oluyor, kendimizi geliştiriyor ve hedefimize ilerlerken attığımız adımlarda yapay zekanın gücünden faydalanıyoruz. Bu sayede dünya çapındaki firmalarla rekabet edebilir hale geleceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

'GENÇLERİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DAHİL EDİYORUZ'

Çalışkan, Venhancer Akademi'ye dair şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de büyük bir teknoloji hamlesi başlatıldı ve biz de bu önemli girişime katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Venhancer Akademi çatısı altında sağladığımız üniversite iş birlikleri ile gençlerin odaklı projelerde yer almasını, uzman isimlerden mentorluk almalarını ve istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Çünkü biz bu ülkedeki gençlerin dahil oldukları bu hamle ile Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz."

'TEKNOLOJİ DÜNYASINDA KADININ GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Çalışkan, "Çalışanlarımızın yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Teknoloji dünyasında erkek egemenliği algısını kırmayı hedefliyoruz. İş Uygulamalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Saliha Öksüzoğlu, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nilay Karagülmez ve Proje Yönetimi Müdürü Canan Özbay kadroda yer alıyor. Kız çocuklarının teknoloji alanında eğitim görmeleri için farklı projelere imza atıyoruz. Geleceğin kadın teknoloji yöneticilerini yetiştirmek ve onların eğitim almalarını sağlamak bizim için hem heyecan hem de gurur verici. Geleceğin teknolojisini birlikte şekillendirmekten ve tabi ki ileride de şekillendirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Venhancer CEO'su Erdem Çalışkan: '2028'de 50 kat büyüme hedefliyoruz' - Son Dakika

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