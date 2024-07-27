Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü Kabul Edildi - Son Dakika
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Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü kabul edildi. Bu düzenlemeler arasında en düşük emekli aylığı artırılması, yurt dışına çıkış harcının yükseltilmesi, ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatlarda ceza uygulanması, yabancı devlet kurumlarına KDV istisnası sağlanması ve kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gibi maddeler yer almaktadır.

27.07.2024 01:42
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(TBMM) - Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 27 maddelik birinci bölümü kabul edildi.

Buna göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecek.

Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistem veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının üç katı ceza uygulanacak.

Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanacak.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'ini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık ve ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 707 gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmayacak.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü Kabul Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü Kabul Edildi - Son Dakika
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