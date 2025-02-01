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Vergi tevkifat oranları değişti

Yatırım fonu kazançlarında tevkifat oranı %15'e çıkarıldı, mevduat faizlerinde artış yaşandı.

01.02.2025 01:26
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(ANKARA)- Resmi Gazete'de 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının "çok kazanandan çok vergi alınması" ilkesi doğrultusunda hazırlanan çalışma ile finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinde düzenleme yapılırken, yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı yüzde 15'e çıkarıldı.

Buna göre; mevduat faiz gelirlerine uygulanan gelir vergisi stopaj oranları artırıldı. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli mevduat hesaplarında %15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli mevduat hesaplarında %12, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında %10 şeklinde stopaj getirildi.

Ayrıca, hisse senedi yoğun fonlar hariç Para Piyasası Fonları başta olmak üzere diğer yatırım fonlarının  stopaj oranı %10'dan %15'e yükseltildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

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