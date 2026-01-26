Veteran Masa Tenisçileri, Mersin'de Buluştu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcuları buluşturdu.

Seyfi Alanya Spor Salonu'nda düzenlenen 5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcuları Mersin'de buluşturdu. Turnuva, yalnızca sporun değil dostluğun ve kentin tanıtımının da sahnesi oldu.

Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen ve iki gün süren turnuvada; 30 yaş üzeri sporcular kıyasıya mücadele ederken, Mersin'in spor turizmi potansiyeli de bir kez daha gözler önüne serildi. Turnuvada KKTC, Ukrayna, Türkmenistan, Gürcistan ve Irak olmak üzere 5 ülkeden sporcuların yanı sıra Türkiye'nin 31 ilinden toplam 180 sporcu şampiyonluk mücadelesinde kıyasıya yarıştı. Turnuvanın en kıdemli yarışmacısı ise 88 yaşındaki Ahmet Özer oldu.

Turnuvada şampiyonlar; 30 Yaş Tek Erkek kategorisinde Mustafa Demir, 40 Yaş Tek Erkek kategorisinde Ukrayna'dan Sergii Koval, 50 Yaş Tek Erkek kategorisinde Fatih Üstünçelik, 60 Yaş Tek Erkek kategorisinde Ahmet Şahan, 65 Yaş Tek Erkek kategorisinde Bilal San, 70 Yaş Tek Erkek kategorisinde Süleyman Şimşek ve 75 Yaş Tek Erkek kategorisinde ise Mustafa Asparuk olarak belirlendi. Turnuva'nın kadın şampiyonları ise 30 Yaş Tek Kadın kategorisinde Seda Altuntaş, 40 Yaş Tek Kadın kategorisinde Dilek Özay, 50 Yaş Tek Kadın kategorisinde Fulya Diker ve 60 Yaş Tek Kadın kategorisinde de Yeşim Dönmez Akdeniz oldu.

Turnuvada, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

"Bu turnuva yalnızca spor değil, Mersin'in tanıtımıdır"

Turnuvanın hem sportif hem de kültürel boyutuna dikkati çeken Mersin Masa Tenisi Kulübü Başkanı Muhsin Seçer, organizasyonun temel amacının yalnızca müsabaka yapmak olmadığını vurguladı. Turnuvaya yurt içinden ve yurt dışından 180 sporcunun katıldığını belirten Seçer, turnuvanın bir spor etkinliğinin ötesinde Mersin'in tanıtımına da katkı sunduğunu dile getirdi. Seçer, "Bu sadece spor değil, Mersin'i tanıtmak. Mersin Masa Tenisi Kulübü olarak, bu organizasyonu düzenleyerek Mersin'imizi diğer şehirlere tanıtmak ve onlara güzel şeyler vermek istedik. Turnuvaya gelen sporcularımız da Mersin'imizi seviyorlar" diye konuştu. Masa tenisinin her yaşa hitap eden nadir sporlardan biri olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu turnuvada 30 yaş üzeri, 90 yaşına kadar sporcular yarışıyor. Hatta 90 yaşında bir abimiz müsabakaya katılıyor. Masa tenisi hem beyin hem vücut için çok faydalı. Çocukların 4 yaşından itibaren bu sporla tanışmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Gelen sporcular öncelikle Mersin'i tanısın istiyoruz"

Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü kurucu üyelerinden Sacit Aker, Mersin'de masa tenisinin uzun yıllar yeterince yaygın olmadığını belirterek, bu sürecin 2018 yılında gönüllü bir grup sporseverin girişimiyle değişmeye başladığını anlattı. Turnuvanın yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını vurgulayan Aker, organizasyonun Mersin'in tanıtımına da büyük katkı sunduğunu belirterek, "Olay sadece spor değil. Gelen sporcular öncelikle Mersin'i tanısın istiyoruz. Çevre gezilerine götürüyoruz, kentimizi tanıyorlar. Kaldıkları sürede esnafa da katkı sağlıyorlar. Hem kültür gezileri yapıyorlar. Bununla da yetinmiyoruz, bir dost bağı oluşturuyoruz, böylece akılda kalan bir Mersin oluyor. Döndüklerinde Mersin'i anlatıyorlar. Yıllardır portakal suyu ikram ediyoruz. Türkiye'de bunu yapan tek yer Mersin. Kendi değerlerimizi neden misafirlerimize göstermeyelim" dedi.

"Yüz yaşıma kadar masa tenisi oynayacağım ve gençlere örnek olmaya devam edeceğim"

Turnuvanın ilham veren isimlerinden 88 yaşındaki Ahmet Özer, masa tenisiyle 1950 yılında ortaokul sıralarında tanıştığını anlatarak, "Bugüne kadar dünya şampiyonluğu dahil 142 ödül kazandım. Masa tenisi bütün vücudu çalıştırır. Aktif yaşamın sırlarından biri bu spordur" dedi. Özer, masa tenisi üzerine yıllardır verdiği konferanslarla ve projelerle gençlere ulaşmaya çalıştığını söyleyerek, sporun beyin sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. 100 yaşına kadar oynamayı hedeflediğini belirten Özer, "Beni yıllar önce 'Artık bırak' diye uyaranlar oldu ama ben masa tenisinden vazgeçmedim. Umarım 100 yaşıma kadar oynayacağım ve gençlere örnek olmaya devam edeceğim" sözleriyle sporun yaşamındaki yerini özetledi.

"Mersin, Türkiye'de en fazla il içi turnuva düzenleyen şehirlerden biri"

Organizasyonda görev alan Masa Tenisi Federasyonu Mersin Temsilcisi ve matematik öğretmeni Mehmet Erkul da masa tenisinin artık moda olduğunu ve her ilin bir temsilcisi olduğunu kaydetti. Erkul, "Masa tenisi bizim sevdamız. 1994 yıllarında başlamıştım ve hep devam ettim. Birçok kişi masa tenisinin yorucu olmadığını düşünür ama belli bir seviyeden sonra birkaç dakika içinde nefes nefese kalırsınız. Yaklaşık 2 yıldır Masa Tenisi İl Temsilciliği yapıyorum ve bu sporu yaymaya, mevcut kulüplerimizi güçlendirmeye çalışıyorum" dedi.

İstanbul dışında, Mersin'in Türkiye'de en fazla il içi turnuva düzenleyen şehir olduğunu belirten Erkul, amatör sporların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Erkul "Dezavantajlı çocukları bu tür sporlara kazandırdığınızda onları sokaktan kurtarırsınız. Özellikle dezavantajlı çocukların bu spora yönlendirilmesi çok kıymetli" diye konuştu.

Sporcular, turnuvanın kentin tanıtımına ve spor kültürüne katkı sunduğunu dile getirdi

Turnuvaya Gaziantep'ten katılan beden eğitimi öğretmeni Fatih Yüzer organizasyondan duyduğu memnuniyeti, "İlk kez Mersin'e geliyorum. Organizasyon gayet güzel. Mersin'in havası ılıman, insanı çok sıcak. Katıldığım için çok memnunum. Spor faaliyetlerinin kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mersin bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor" sözleriyle dile getirdi.

Sporculardan Selçuk Yeşil de Mersin'de düzenlenen tüm turnuvalara katıldığını belirterek, "Bir kenti geliştiren; sporu, sanatı, edebiyatı ve yaptığı organizasyonlardır. Bu tür turnuvaların kente çok büyük katkı sunduğunu düşünüyorum" diyerek organizasyonun önemine dikkati çekti.