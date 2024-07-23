Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Meclis'e Girişi Yasaklandı - Son Dakika
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Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Meclis'e Girişi Yasaklandı

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Meclis\'e Girişi Yasaklandı

Veteriner Hekimler Derneği, Genel Başkan Gülay Ertürk'ün TBMM'ye girişinin Meclis'in 28'inci dönemi boyunca yasaklandığını duyurdu. Dernek, bu durumu Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir ceza olarak kabul etmediğini ve protesto ettiğini açıkladı. Dernek, 94 yıllık bir derneğin başkanının komisyon toplantısına alınmamasının ve Meclis'e sokulmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

23.07.2024 18:03
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(ANKARA) - Veteriner Hekimler Derneği, Genel Başkan Gülay Ertürk'ün TBMM'ye girişinin Meclis'in 28'inci dönemi boyunca yasaklandığını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, "Bu durum Başkanımız nezdinde Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir cezadır. Bunu kabul etmiyoruz, protesto ediyoruz" denildi.

Veteriner Hekimleri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM'nin, Genel Başkan Ertürk'ün Meclis'e girişini yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon toplantısına Veteriner Hekimler Derneği adına Genel Başkan Dr. Gülay Ertürk katıldı. Toplantıda konuşarak tasarı hakkındaki görüş ve çekincelerimizi anlattı. Komisyon Başkanı'nın 'teşekkür ederim' ifadesiyle Başkanımız da teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. Komisyon tutanaklarından bu durum izlenebilir.

Başkanımız 22 Temmuz 2024 tarihinde ikinci toplantıya katılmak istediğinde 'daha önceki toplantıya katılarak konuşma yaptığı' için Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemi boyunca Meclis'e girişinin yasaklanmış olduğu kendisine ifade edildi.

Veteriner Hekimlik mesleğinin en köklü örgütü olan 94 yıllık bir derneğin başkanının komisyon toplantısına alınmaması, hatta Meclis'e sokulmaması  kabul edilebilir değildir. Bu durum Başkanımız nezdinde Türk veteriner hekimlerine verilmiş bir cezadır. Bunu kabul etmiyoruz, protesto ediyoruz.

Veteriner Hekimler Derneği 1930 yılından bu yana hayvan sağlığı, halk sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği, meslektaşların haklarının korunması için yasalar çerçevesinde mücadele ediyor. Bu mücadelesine devam edecek. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  "Girmesi yasaklanmışlar"  listesine alınmış  olması  yanlışlığından ivedilikle dönülmesini yüce Meclisimizin iradesine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: ANKA

Gülay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Meclis'e Girişi Yasaklandı - Son Dakika

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