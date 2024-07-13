Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, 3 aylık çalışmaları değerlendirdi

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Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, görevdeki 3 ayında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Gül, Belediye Başkan yardımcıları Vedat Kınay ve Salih Sefacı, Vezirköprü Belediyesine ait Vezir İmar Enerji Personel Hizmetleri Limited Şirketi Müdürü Ergün Korucu ile belediye birim müdürleriyle Belediye Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için daha hızlı, daha etkili, sistematik bir çalışma programladıklarını belirten Gül, "Hizmet anlayışımızın merkezimizde insan olacak. Bütün amacımız vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanmak. Vezirköprü Belediyesinin hizmet kalitesini yükseltmek için yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla büyük bir aileyiz. Hepimizin ortak paydası ve hedefi her alanda daha güzel, yaşanabilir bir Vezirköprü oluşturmak." dedi.

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