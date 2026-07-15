Vezirköprü'de 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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Vezirköprü'de 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti

Vezirköprü\'de 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti
15.07.2026 18:15
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle'de bulunan şehit mezarlığında düzenlenen programa Kaymakam Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

Kaynak: AA

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